Esapekka Lappi: tean, et minusse suhtutakse negatiivselt

Kahe nädala tagusel Portugali rallil näitas Lappi kohati head minekut, kuid pidi kahe avarii tõttu lõpuks ikkagi katkestama.

"Uus võimalus on tulemust näidata," sõnas Lappi Rallit.fi vahendusel. "Millelegi muule ma praegu ei keskendu. Püüan Sardiinia ralli puhtalt läbida."

"Mul oli vahepeal mentaalne blokk peal, aga autoga peaksid asjad korras olema. Juba Portugalis oli tegelikult kiirus hea. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei võiks ka Sardiinias kiirus korralik olla."

Avalikkuses on spekuleeritud ka selle üle, kui kaua Lappi veel kehvade tulemuste najal Citröenis jätkata saab. Soomlane tunnistas, et tema kuulujuttudele keskenduda ei taha. "Tean, et minusse suhtutakse negatiivselt. Ma ei ole viimastel kuudel enam eriti sotsiaalmeedias toimuvale tähelepanu pööranud. Tiim on minu vastu siiski lahke olnud ja see on suurepärane. Citröen on olnud väga mõistev, ehkki ma pole esimeste kuudega suurt midagi saavutanud."

Lappi hoiab MM-sarja üldarvestuses 10. kohta.