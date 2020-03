Esapekka Lappi Tänaku karmist avariist: teadvustame endale, et risk on alati olemas

Küsimusele, kuidas teised sõitjad end pärast Tänaku ja Martin Järveoja karmi väljasõitu Monte Carlos tundsid, vastas soomlane:

"Teame, et iga kord kui autosse hüppame, on risk alati olemas. Peame aru saama, et kui nad oleksid kuuenda käiguga avarii teinud ja koheselt seisma jäänud, siis see oleks väga palju haiget teinud. Kuid nende auto veeres edasi, mis pole tavaliselt nii halb. Kui sa neid asju kartma hakkad, siis see lõpetab su karjääri. Kiirused lähevad suuremaks, aga õnneks areneb ka turvalisus edasi."





Mehhiko rallil maha põlenud M-Spordi autost rääkides ütles Lappi, et oleks võibolla suutnud kõige hullema ära hoida, kui oleks auto kiiruskatse finišile veidi lähemale maha jätnud, mitte sellega nii pikalt edasi sõitnud.

"See tunne pole tänaseks eriti muutunud. Olime veidi paanikas. Olles seda üle vaadanud, võinuks muidugi olla targem ja võibolla auto ainult veidike inimestest eemale toimetada ja kiiremini seisma jätta, et mitte sellest rohkem õli välja pumbata. Aga seda on tagantjärele kerge öelda. Janne [Ferm] on korras. Ei mingit draamat. Me ei saanud viga. Asi oli tõsine, aga ma ei ole šokis."