Esapekka Lappi on liidrikohast üllatunud: Vau, see on päris lahe!

Lappi edestab seitsme kiiruskatse järel oma tiimikaaslast Sebastien Ogier`id 17,7 ja Hyundai sõitjat Thierry Neuville`i 18,4 sekundiga.

"Vau! See on päris lahe! Viimase katse lõpp oli päris libe, kuna meie rehvid olid läbi. Päev oli kokkuvõttes hea ja suuri probleeme meil polnud. Auto oli tugev ja pidas vastu," sõnas Lappi, vahendab Rallit.fi.

Oma edumaa kohta lisas soomlane: "17 sekundit on Soomes suur edumaa, kuid sellel rallil mitte. Siin on isegi minut vähe. Tore on olla juhtpositsioonil, kuid mitte midagi pole veel otsustatud."

Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid avapäeva 8. kohal, kaotades Lappile minuti ja 37 sekundiga. Valusa hoobi andis eestlastele rehvipurunemine.

Laupäeval on kavas kuus kiiruskatset, neist esimene algab meie aja järgi kell 8.50.