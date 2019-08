Esapekka Lappi: oli tore näha, et Toyota jaoks oli olukord isegi natuke keeruline

"See tundub peaaegu nagu võit. Olen nädalavahetusega väga rahul. Üle pika aja oli rõõm sõita," sõnas Citroeni esindav Lappi Rallit.fi-le. "Auto töötas kenasti ja liikus hästi. Oli tore näha, et Toyota jaoks oli olukord isegi natuke keeruline. Vahepeal sõitsime üsna konkurentsivõimelisi aegu."

"Tunnen kergendust, kuid seda ei saa liiga pikalt nautida. Tuleb meeles pidada, et see oli vaid üks võistlus ja peame ka edaspidi kiiresti sõitma. Nüüd peaks see vähemalt kergem olema, sest ma tunnen end autos kindlalt," lisas soomlane, kelle tänavuse hooaja teine poodiumikoht - samuti teine - pärineb Rootsi etapilt.

MM-sari jätkub 22. augustil algava Saksamaa ralliga.