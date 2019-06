Esapekka Lappi: olen Portugali ralli vigadest õppinud

Lappi näitas Portugali rallil kohati väga head kiirust, kuid viimasel päeval tehtud kaks avariid sundisid soomlase katkestama, mille tõttu jäi Lappi lõpuks üldse ilma punktideta.

"Loomulikult oleme Portugali rallil tehtud vigadest omad järeldused teinud," vahendas portaal Rallit.fi Lappi sõnu. "Sardiinia rallil ei saa pidevalt gaas põhjas sõita, seda eriti teisel läbimisel, kus tuleb autoga olla ettevaatlik ja vältida suuremaid vigu."

Lappi lisas, et Sardiinias on tal eeldused heaks lõpptulemuseks olemas. "Sardiinias on meil hea stardikoht, saame üheksandana alustada. See on meie endi teha, kas suudame sellest maksimumi võtta."

"Kui suudame näidata sellist kiirust nagu Portugalis, aga vigu vältida, peaksime tegema hea tulemuse. Töötan selle nimel, et teha üks stabiilne ralli."

Lappi jaoks pole tänavune hooaeg kergelt möödunud. Rootsi rallil tuli küll teine koht, aga senise seitsma ralliga on kirjas ka kolm katkestamist. 34 kohta punktiga hoiab Lappi üldarvestuses alles kümnendat kohta.

Sardiinia ralli sõidetakse 13. - 16. juunini.