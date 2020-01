Esapekka Lappi meenutas töötuks jäämist: helistasin ise Malcolm Wilsonile, see oli mu viimane võimalus

Lappil oli Prantsusmaa autotootjaga leping ka 2020. aastaks, aga suurte ülemuste otsus tõmbas Citroeni WRC-projektile kriipsu peale. Ametlikult tehti uudis teatavaks 21. novembril.

"Sain otsusest teada kaks tundi enne Citroeni pressiteadet. Juba samal päeval võtsime ühendust (M-Spordi juhi) Malcolm Wilsoniga. Teadsin, et see on ainus võimalus. Toyota polnud sõitjaid ametlikult välja kuulutanud, aga ma teadsin, et nende koosseis on paigas," meenutas Lappi.

"Juba mõne päeva pärast kohtusin Malcolmiga Inglismaal. Asjad sujusid kiirelt ja jõudsime kokkuleppele. Kõige naljakam oli see, et kuulujutud minu liitumisest läksid lahti juba enne seda, kui Malcolmile helistasin. Õnneks sai see lõpuks siiski teoks," lisas ta.

Lappi kõrval teeb M-Spordi autoga kõik etapid kaasa teine soomlane Teemu Suninen, britt Gus Greensmith keerab Ford Fiesta WRC rooli vähemalt üheksal osavõistlusel.