Esapekka Lappi Lõuna-Eesti rallist: idee on hea, aga kahtlen, et seal osaleme

Viimati said Lappi ja teised WRC ässad kihutada võistlustules märtsi keskpaigas toimunud Mehhiko rallil. Kui pikalt loodeti, et hooaeg võiks jätkuda augusti alguses toimuva Soome ralliga, siis käimasoleva nädala keskel selgus, et nii soomlaste üritus kui Uus-Meremaa ralli jäävad tänavu ära.

"Vahepealne aeg on läinud linnutiivul. Loomulikult on tugev soov sõita, kuid seda ülejäänud tsirkust ma ei igatse," teatas Lappi portaalile Rallit.fi. "Praegu ei saa me midagi teha. Mõistan täiesti kõiki otsuseid, mis on seni vastu võetud."

Lappi sõnul oli Soome etapi ärajäämine kurb uudis, kuid mitte üllatus. "Loomulikult väike lootus oli, aga rohkem arvasin ikkagi, et seda rallit tänavu kahjuks ei toimu."

Praeguse seisuga jätkub WRC hooaeg parimal juhul septembri lõpus toimuva Türgi ralliga. Küll aga toimub 7. - 8. augustini Lõuna-Eestis Rally DirtFish, millest loodetakse teha võimalikult kõrgetasemeline rahvusvaheline üritus.

"Ma ei ole selle kohta midagi kuulnud," vastas Lappi küsimusele, kas M-Sport plaanib Eestisse võistlema tulla. "Kindlasti oleks huvitav seal sõita. Ma kahtlustan, et me ei lähe, aga ma ei tea. Idee ise on vähemalt hea."