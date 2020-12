Esapekka Lappi lõpetab WRC-karjääri!

"Aitäh kõigile, kes on meid läbi aastate toetanud. Jah... aitäh," rääkis Lappi Monza ralli viimase katse järel teleülekandes.

Küsimusele, kas teda näeb jaanuaris uuesti MM-sarjas stardijoonel, vastas Lappi nii: "Kardan, et mitte. Vähemalt praegu on nii, et ma ei tule tagasi."

Monza rallil sai Lappi neljanda koha, millega ta kordas oma hooaja parimat tulemust.

"Oli raske aasta, aga vähemalt see ralli oli hea. Tore oli näha, et suudame keerulistes oludes konkurentsivõimelised olla. Olen ausalt öeldes oma sõiduga väga rahul," ütles 29-aastane soomlane.

2017. aastal WRC-autodega sõitma hakanud Lappi arvele jäi üks MM-sarja võit, mis tuli 2017. aastal Soomes, kui ta võistles veel Toyotaga.