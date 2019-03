Esapekka Lappi loodab Korsikal üllatuse serveerida

"Ma olen alati Korsika rallit nautinud ega jõua ära oodata, millal see juba algab. Mulle on kogu aeg meeldinud sõita puhtal asfaldil," sõnas Lappi portaalile Rallit.fi.

Mullu Toyotat esindanud Lappi püsis eelmisel hooajal Korsikal kõrges konkurentsis, kuid viimasel päeval langes kuuendaks. Neljas koht jäi aga vaid poole minuti kaugusele.

"Kuigi võistlus ei tule kerge, on siin kahtlemata meie võimalus. Sellest rallist on meil veidi rohkem kogemusi kui teistelt võistlustelt. Meie testid läksid samuti hästi, tundsid end kindlalt. Ma loodan, et olen vähemalt sama konkurentsivõimeline kui eelmisel aastal," lisas Lappi, kes on hetkel MM-sarjas kuuendal kohal.