Esapekka Lappi kritiseeris uusi WRC-autosid: muutused on lollid

"Muutused on minu arust lollid. Kui praegustest autodest maksimum võtta, on vaatepilt väga äge. Saan aru, et need on kallid, aga hübriidtehnoloogiaga autod on veel kallimad," rääkis Lappi portaalile Rallit.fi.

Rahvusvahelise autoliidu FIA juhid on seadnud eesmärgiks, et kokkuvõttes võistkondade kulud siiski väheneksid. Selle nimel piiratakse aerodünaamikat ja vedrustust - alates 2022. aastast muutuvad WRC-autod sarnasemaks praeguste R5-klassi sõidukitega.

Varem on uuendusi kritiseerinud ka Hyundai sõitja Thierry Neuville.

"Küsisin oma bossilt (Andrea Adamolt) otse, et kas ta nõustus selle s****a. Tundub, et nõustus," rääkis Neuville märtsi keskel väljaandele Autosport.

"Kulude vähendamine, autode viiekäiguliseks muutmine, keskmiste diferentsiaalide keelamine, vähem aerodünaamikat - ausalt öeldes ei näe ma sellel mõtet. Kolm aastat tagasi otsustasime WRC-le uue elu anda ja minu arust see töötas. Nüüd läheme tagasi natuke paremate R5 autode juurde," lisas belglane.