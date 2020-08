Esapekka Lappi kardab tuleviku pärast: loodetavasti ei aja koroonakriis M-Sporti pankrotti

Kui Toyota ja Hyundai WRC-tiimid on pärast märtsikuist Mehhiko MM-etappi ja sellele järgnenud koroonapausi viinud suvel läbi mitu testimist, siis M-Sport pole saanud seda teha.



"Tehase toetus projektile on väike, mistõttu see olukord piirab meie tegevusvõimalusi oluliselt. Me ei ole suutnud ülejäänud hooaja eel teste läbi viia, samas kui ülejäänud kaks meeskonda on juba kõvasti testinud," sõnas Lappi Yle-le.

M-Spordi rallimeeskonna tegevdirektor Malcolm Wilson on tunnistanud, et oli koroonapandeemia tõttu sunnitud 238-st tiimi töötajast koondama 63.

"See pole ideaalne olukord. Loodetavasti püsib ettevõte siiski pinnal ega lähe pankrotti," lisas Lappi. "Õnneks pole seis veel nii konkreetne, kuid kindlasti oleme sellele (pankrotile - toim.) lähemal kui kunagi varem. Paljud inimesed on tulnud juba koondada".

Koroonaviiruse tõttu pea peale pööratud MM-sari jätkub 4.-6. septembril toimuva Rally Estoniaga.