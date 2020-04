Esapekka Lappi elust koroonakriisi ajal: palk tiksub, naudin olukorda täiega

"Kuigi üldine situatsioon on häiriv, siis isiklikult olen viimast kuud nautinud. Nüüd on õige aeg olla pere ja lastega, õnneks oleme ka tervena püsinud. Ma ei ole saanud kaheksa aasta jooksul kordagi nii kaua järjest kodus olla," rääkis Lappi Iltalehtile.

Soomlasele maksab endiselt palka ka Citroen, kes tõmbus eelmise aasta lõpus MM-sarjast tagasi.

"Olen õnnelik, et minu sissetulekut pole kriis mingilgi moel mõjutanud," lausus Lappi.

Ta lisas, et M-Spordis on praegu kõik rahulik. Kui Hyundai rallitiimi juht Andrea Adamo on öelnud, et räägib sõitjate ja teiste töötajatega tihti, siis Lappi pole eriti rallisõidule mõelnud.

"Viimastel nädalatel on olnud vaikus. Olukord on M-Spordi jaoks loomulikult üsna imelik, nad ei ole püüdnud meid aktiivsena hoida. Ma ei kujuta isegi ette, mis praegu peakontoris toimub," ütles Lappi.