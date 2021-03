Esapekka Lappi: eesmärk oligi Mikkelsen patta ajada

"Mikkelseni võita oli tõesti väga hea. Tegelikult oligi terve nädalavahetuse eesmärk, et saaks Andrease patta ajada. Samuti oleks olnud väga huvitav näha Jari (Huttunen) tempot. Tundsin tema konkurentsist puudust," ütles Lappi Rallit.fi-le.

Huttunen pidi mootoririkke tõttu juba avakatsel ralli katkestama.

Lappi lisas, et Volkswagen Polo GTI-ga on väga mõnus sõita, sest see masin on konkurentsivõimeline.

"Rallit saab hoopis teistmoodi nautida, kui sul on töö tegemiseks konkurentsivõimeline auto ja see annab häid tulemusi." ütles eelmise hooaja lõpus M-Spordis lepinguta jäänud soomlane.