Esapekka Lappi andis vihje tuleviku osas: uus aasta, uued trikid

View this post on Instagram

Tarina Citroenin kanssa loppuu virallisesti huomenna, siis vuodenvaihteeseen. Siviilissä kurvattiin Jannen kanssa tämmösillä C5 Aircrosseilla, mukavan letkeä (pehmeä) kurvailla ja sopivat tilat perheelle mm. takaistuinten muuneltavuuden johdosta. Uusi vuosi, uudet kujeet. Muutaman päivän päästä uutisia ✌🏻 @citroensuomi #c5aircross