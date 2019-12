Erinevad võistkonnad ei loe: Tänak lubab endist tiimikaaslast ka uuel hooajal aidata

Katsuta tegi WRC-auto roolis debüüdi 2019. aasta Saksamaa MM-rallil, lisaks sõitis ta Kataloonias. Tänavu esindab jaapanlane Toyota satelliitvõistkonda ja tal peaks võimalusi rohkem tekkima.

"Tal on potentsiaali ja tema puhul on hea see, et ta ei karda kiirust. Ta on tulnud ringrajasõidust, rallikogemusi on juurde vaja. Praegu pole tema tase veel selline, et kohe võitude eest heidelda," rääkis Tänak Jaapani portaalile 47 News.

"Ma ei sõida enam Toyota tiimis, aga kui Takamoto minult nõu küsib, siis aitan teda hea meelega. Vahet pole, et oleme erinevates võistkondades," lisas Hyundaiga liitunud Tänak.