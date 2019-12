EOK premeeris Ott Tänakut ja Martin Järveoja 19 000 euroga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tunnustust maailmameistritele ja nende treeneritele. „EOK on kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja me seisame ka mitteolümpiaalade eest. Edu spordis, sõltumata sellest, kas ala kuulub olümpiaprogrammi või mitte, toob au Eesti riigile ja rahvale ning ühtlasi loomulikult on sport kasuks ka inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele,“ rääkis Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Mitteolümpiaalade rahvusvahelisi tiitlivõitjaid saab EOK premeerida täitevkomitee otsusega rahaliste võimaluste olemasolul.

Eesti Olümpiakomitee premeerib tänavu maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade individuaalsportlasi järgnevalt:

· Boris Ljubtšenko (Black Team Estonia), kahekordne maailmameister purisuusatamises purjelauakelkude kursisõidus ja slaalomis – 2x2500 eurot

· Ott Kikkas, Marjaliisa Umb, Karl-Robert Trink ja Siim Ots, purjetamise ORC C-klassi maailmameistrid – kokku 10 000 eurot

· Rasmus Haugasmägi (Tartu Kalevi VMK), veemootorispordi maailmameister klassis OSY-400 – kokku 3000 eurot

· Stefan Arand (Tartu Kalevi VMK), veemootorispordi maailmameister klassis Offshore 3J – 3000 eurot

· Timmo Tammemäe (SK 100) ja Rain Seepõld, orienteerumise maailmameistrid meeste rogainis – kokku 5000 eurot