Ennustusportaalid peavad ränkraske Türgi ralli peasoosikuks Ott Tänakut

Türgi ralli naasis MM-sarja kalendrisse möödunud aastal ning koheselt sai selgeks, et tegu on hooaja ühe keerulisema etapiga. Aeglased, kivised kruusateed ning kõrged temperatuurid panevad tõsiselt proovile nii autod kui ka sõitjad, mistõttu peab Ott Tänaku sõnul poodiumi kõrgemale astmele jõudmiseks leidma hea tasakaalu kiire ja säästliku sõidu vahel. „Konkurents on tihe ja peame kindlasti pingutama selleks, et siin korralikud punktid saada, aga eelmine aasta tõestas, et selleks peab vähe varu jätma – pidevalt 100% sõites ei pruugi kaugele saada,“ ütles Tänak Betsafe´le antud intervjuus.

Kui viimase aasta-pooleteise jooksul oleme harjunud mõttega, et kui Tänaku ja Järveoja Toyota ainult vastu peab, suudavad nad oma suurepärase kiiruse abil ralli võita, siis mullune võit Türgis tuli hoopis teistmoodi. Toyotal ei olnud Türgi ülikarmides oludes konkurentidega võrreldavat kiirust, ent kuna kõigil teistel juhtus lihtsalt nii palju, piisas Tänakule ralli võitmiseks targast ja säästlikust sõidust.

Toyota meeskond on teinud aasta jooksul arendustööd ning tänavu loodetakse ka puhta kiirusega konkurentsi pakkuda.

Betsafe’i analüütikud on Tänaku võidukoefitsiendiks arvutanud 2.65, mis annab lootust, et eestlane kordab mullust Türgi ralli võitu 33-protsendilise tõenäosusega. Unibetis on Tänaku koefitsiendiks 2.40, Thierry Neuville’il ja Sebastien Ogier`l võrdselt 4.00 (Betsafe’is vastavalt 3,80 ja 4,20).

Tänak ja Järveoja sõidavad Türki 33-punktilise edumaaga Neuville’i ees, Ogier jääb liidrist maha juba 40 punktiga.