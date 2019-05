Ennustusportaal: Tänak on Tšiilis põhisoosik, ent võimalike võitjate ring on lai

Kui uskuda, et tehnilised probleemid on minevik, auto püsib istumise all terve ja muid takistusi ei esine, siis on Tänak uuel Tšiili etapil võidukoefitsiendiga 2,55 suurim favoriit. Kuigi ka Tšiili ralli sõidetakse sarnaselt Argentina etapile kruusal, ei maksa arvata, et see tuleb kahe nädala taguse ralli kordus – nii palju kui praegu teada on, on Tšiili olud ikkagi märksa teistsugused.

Ott Tänak ütles intervjuus Betsafe´ile, et Tšiili teed peaksid olema pigem siledad ja heas olukorras. „Väljakutseks on kindlasti sealsete kuivade olude puhul tee puhastamine, mis saab olema tõenäoliselt keeruline. Kindlasti on katsumuseks ka uued katsed ning kogemuse puudumine, kuid õnneks on olukord kõigile tippsõitjatele sama – saab olema huvitav,“ ütles Tänak.

Viimasel kahel etapil triumfeerinud Thierry Neuville´i ning Citroenil kihutava 6-kordse maailmameistri Sebastien Ogier’ võidukoefitsendiks on Betsafe’is võrdselt 4,50, mis teeb nende meeste võidutõenäosuseks ligikaudu 22%.

Lisaks peab Tänak mõlema mehega tulist heitlust ka MM-tiitlile ning pärast esimest viit etappi jääb eestlane neist maha vastavalt 28 ja 18 punktiga. Tänak loodab, et Tšiilis läheb kõik plaanipäraselt ning õnnestuks pearivaalidega punktivahet vähendada. „Peame näitame kiiret ja stabiilset sõitu ja jätma konkurendid seljataha, et Euroopasse naastes olla MM-tiitli heitluses veelgi paremini sees,“ sõnas Toyotaga kihutav Tänak.

Ka Betsafe’i koefitsiendi 1,50 järgi on Ott Tänak praeguse seisuga veel tiitlivõidule põhisoosik.