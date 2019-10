Ennustusportaal: Tänak kindlustab MM-tiitli juba Kataloonias

Juba selle nädala lõpus võib Eestil olla juures kaks maailmameistrit – Ott Tänak ja Martin Järveoja sõidavad Kataloonia rallile teadmises, et õnnestunud nädalavahetus tooks neile ihaldatud, kauaoodatud MM-tiitli. Betsafe’i ennustusportaali hinnangul võtavadki mehed Ogier’ ees 35% tõenäosusega (2,65) etapivõidu ning šansid ka punktikatse võitmiseks on suured.

Tänak sõnas intervjuus Betsafe’ile, et ilmselt on tema ja konkurentide vahel oodata taaskord väga teravat võidusõitu, aga otseselt võitu neil vaja ei ole. “Oleks hea, kui suudaksime Ogier'd paari punktiga edestada, kuid elu on näidanud, et selleks tuleb võidelda ka ralli võidu nimel. Loomulikult läheme andma endast parimat ja eks nüüd on seda vaja rohkem kui kunagi varem,” ütles Tänak.

Kataloonia rallit sõidetakse kahel erineval pinnasel tänavu viimast korda – tulevikus naastakse tagasi vana korralduse juurde, kus ralli sõidetakse vaid asfaldil. Praegusel aastaajal võib Kataloonia kaarte segada ka ilm, kus päikesepaisteline avapäev tähendab sarja liidritele, eesotsas Tänakule teepuhastamise rolli, vihm annaks aga eelise.

“Mulle meeldivad tegelikult mõlemad pinnased, aga asfaltteed on Hispaanias väga erilised ja olen neid alati nautinud,” ütles Tänak. “Teame, et meid on ees ootamas tihe võitlus, mis tähendab, et nüüd on aeg olla oma parimas vormis. Loomulikult teeme, mis oskame ja eks seda näeb siis juba pühapäeval, kas sellest piisas.”