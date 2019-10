Ennustusportaal: Tänak jääb Toyotasse

Spordianalüütiku Ivan Špoli sõnul on vaatamata äsjasele uudispommile võrdlemisi ebatõenäoline, et Tänak järgmisel hooajal uue meeskonna eest sõidab. “Meie hinnangul võib 78% kindlusega öelda, et Tänak jätkab Toyota lipu all. Hyundaisse siirdumise tõenäosuseks peame hetkeseisuga 15% ning 7% tõenäosusega allkirjastab ta lepingu mõne teise tiimiga,” ütles Špol.

Väljaanne Autosport kirjutas 25. oktoobril, et nende allikatele tuginedes allkirjastati leping Tänaku ja Hyundai vahel juba käimasoleva kuu alguses.

Tänak ütles oktoobri alguses Betsafe’ile antud eksklusiivintervjuus, et uueks tiimi valiku kriteeriumiseks on parim meeskond, kes võimaldab talle järgmiseks paariks aastaks kiireima auto.