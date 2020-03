Ennustusportaal peab Mehhiko ralli favoriidiks Sebastien Ogier`d

Mehhiko rallil on esimesena startimine üks MM-sarja keerulisemaid ülesandeid, kuivõrd just sel etapil on teepuhastamise roll tihtipeale äärmiselt suur – samal ajal ei ole tavaliselt oodata ka vihmasadu, mis eestpoolt startijaid natukene päästaks. Kuna teed on vastupidavad ning roopaid sisse ei teki, kehtib lihtne põhimõte: mida tagantpoolt stardid, seda paremad teeolud endale saad. Eesti rallisõbra jaoks on see mõistagi väga hea uudis, sest Ott Tänak läheb reedel rajale alles kuuendana ning oma põhilistest konkurentidest märksa hiljem, saades sellega endale paremad teeolud.

Kõige suuremaks teepuhastajaks peab vähemalt reedel olema seega liiderEvans, kellele järgnevad Neuville ja viimasel kahel aastal Mehhiko ralli võitnud Ogier. WRC ässadest parima lähtekoha saab aga hooaja esimest rallit sõitev Sordo, kes võib alati vabalt esikolmikusse sõita.