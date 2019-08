Ennustusportaal: Ott Tänak teeb Saksamaa rallil kübaratriki

Soome ralli 25+5 punktiskooriga võttis Ott Tänak MM-sarjas sisse oma karjääri kõige kindlama juhtpositsiooni ning läheb hooaja lõpusirgele vastu väga selge tiitlisoosikuna. Endiselt paistab kehtivat rallitõde, et kui Tänaku Toyota vastu peab, ei suuda keegi kiiruse poolest Eesti ekipaažile vastu saada. Saksamaa kiiretel asfaltteedel on säärane rusikareegel toiminud juba kaks aastat.

Kuigi paberil on Saksamaa etapp asfaldiralli, siis pidevalt muutuvate teeolude ja rajatingimuste tõttu on see kogu kalendri üks mitmekülgsemaid ja keerulisemaid. Ott Tänak kirjeldas intervjuus Betsafe’ile Saksamaa teid järgmiselt: „Kuivaga on Saksamaa teed nauditavad, enamasti väga kiired ja palju on ristmikke. Viinamarjaistandustes on nähtavus pigem piiratud ja teed kitsad, aga kiirused suured. Sõjaväepiirkonna metsades on teed laiemad, aga pinnaseks pigem katkine betoon, mis palju pidamist ei anna. See on rehvidele raske, nendega tuleb viisakalt ringi käia ja seepärast on ka raske ajalist vahet teha, isegi kui katsed on pikad,“ ütles Tänak.

Betsafe’i koefitsientide järgi on viimasel kahel hooajal Saksamaal parimat minekut näidanud Tänak suurfavoriit ka tänavu. MM-sarja juhtiva mehe võidukoefitsent on tugev 2,00. Teisele ja kolmandale kohale platseeruvad analüütikute hinnangul Tänaku peamised tiitlirivaalid Sebastien Ogier ja Thierry Neuville. Kolmel korral Saksamaal võidutsenud prantslase koefitsendiks on 5,00 ja Hyundai esinumbri Neuville´i võidukoefitsendiks aga koguni 6,50.