Enesekindlust kogunud Tänak: loodan Mehhikos võidu eest heidelda

"Saan Hyundaiga kruusal aina enam sõbraks. Kruus on kruus ja talveralli on talveralli. Need on natuke erinevad, aga osaliselt sarnased, nii et mingi kogemuse saime juba Rootsist kätte. Hea on see, et õpin kogu aeg. Alustasin seda testi nii, et ma ei tundnud autot absoluutselt, aga nüüd juba natuke tunnen," rääkis Tänak portaalile DirtFish.

Portaali andmetel kasutab Hyundai Mehhiko rallil uusi aerodünaamilisi elemente, mida Tänak just Portugalis katsetas.

Valitsev maailmameister stardib Mehhiko ralli esimesele päevale kuuendana, mis peaks talle võrreldes Elfyn Evansi, Thierry Neuville'i ja Sebastein Ogier'ga eelise andma.

"Kahtlemata on meil hea stardipositsioon ja kui kõik töötab algusest lõpuni, siis usun, et suudame kõrge koha eest heidelda. Loodan, et tunnen ennast piisavalt mugavalt, et võidu peale välja minna. Kokkuvõttes oli testidel tunne hea, aga MM-ralli ajal õpitakse kõige rohkem," rääkis Tänak.

Mehhiko ralli peetakse 12.-15. märtsini.