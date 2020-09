Enesekindel Rovanperä: Türgis jään rahule vaid poodiumikohaga

Kuigi aeglased ja tehnilised kruusarallid ei kuulu Rovanperä lemmikute hulka, on 19-aastane soomlane lati enda jaoks taas kõrgele tõstnud.

"Alati saab unistada. Ka sellel võistlusel on poodiumikoht kindlasti ainus asi, millega võin rahule jääda," sõnas Rovanperä Rallit.fi-le.

Soomlane jätkas: "Sellel rallil võib kõike juhtuda. Kiirusest üksi ei piisa, kui sul rehv puruneb või on muid probleeme. Kui saaksin teha puhta sõidu suuremate probleemideta, võiksin olla õnnelik. Siis annaks see ka kokkuvõttes kõrge koha, isegi kui sa ei sõida kogu aeg kiiremaid aegu. Soovin, et saaksin pärast võistlust enda sõidu ja kiiruse üle õnnelik olla."

Täna õhtupoolikul on Türgis kavas kaks esimest kiiruskatset ning soomlane lubas kohe vajutama hakata. "Reedel tuleb kohe kõvasti sõita, muidu on raske laupäeva alustada ja selllest ei tule kuigi tore päev," arutles Rovanperä.

Kuigi Toyota Yarisel pole viimastel aastatel Türgis hästi läinud, Rovanperä selle pärast ei muretse. "Meile on kinnitatud, et masin on seekord paremas seisus. Ja kui tiimikaaslased väidavad sama, siis on põhjust seda uskuda. Tõde selgub muidugi nädalavahetuse lõpuks," lisas soomlane.

Rovanperä on enne hooaja kolme viimast rallit 55 punktiga neljandal kohal. Teda edestavad tiimikaaslased Sebastien Ogier 79, Elfyn Evans 70 ja tiitlikaitsja Ott Tänak 66 punktiga.