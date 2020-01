Enesekindel Ogier on Toyotaga rahul: meil on väga head võimalused MM-tiitel võita

"Olen õnnelik, et saan hooaega Toyota roolis alustada," rääkis prantslane Itaalia meediale. "Testid on olnud positiivsed ja ootan väga, et saaks masina täit potentsiaali avastada. See võtab veidi aega, aga oleme enesekindlad."

"Proovime seitsmenda MM-tiitli koju tuua. Arvestades meie suurepärast autot, on meil selleks väga head võimalused. Monte Carlo on mulle alati häid emotsioone pakkunud," jätkas viimasel kuuel aastal seal võidutsenud Ogier. "Ma mäletan 1990ndate lõppu, kui mu iidol Tommi Mäkinen triumfeeris."

"Meil on Julieniga (Ingrassia, kaardilugeja - K.R.) Montes alati hea tunne, aga igal aastal konkurents tiheneb ja üha raskemaks muutub sellise edu kordamine. Monte Carlo on alati põnev väljakutse, mis mulle rõõmu pakub."