Enesekindel Ogier: laupäeval on mul veelgi suurem võimalus konkurentidega vahet sisse teha

Ogier edestab neljandal kohal olevat tiimikaaslast Elfyn Evansit 5,1 ja Hyundai sõitjat Ott Tänakut 5,7 sekundiga. Tiitliheitluses tuleb Ogier'l eelkõige arvestada Evansiga, kellele ta jäi enne Monza rallit alla 14 punktiga. Tänak kaotas Evansile 28 punktiga ja vajab maailmameistritiitli kordamiseks konkurentide ebaõnne.

"Kaotasime reedel väikeste eksimuste tõttu natuke aega, aga kõige tähtsam on see, et oleme endiselt võidukonkurentsis. Homme on mul veelgi suurem võimalus rivaalidega vahet sisse teha. Meid ootavad mägedes väga keerulised tingimused. Meie stardipositsioon peaks samuti hea olema, kui teel on värsket lund. Vaatame, mida teha annab," rääkis Ogier Toyota pressiteate vahendusel.

Ka esimest MM-tiitlit jahtiv Evans on olukorraga üsna rahul.

"Vigu pole sisse tulnud ja ma pole aega kaotanud. Võib-olla polnud ma vaatemänguliselt kiire, aga nii keerulistes tingimustes oli vaja leida tasakaal kiiruse ja vigade vältimise vahel. Laupäevastel katsetel on olnud talvised olud, aga usun, et tingimused muutuvad iga tunniga. Ärkame üles ja vaatame, mis meid ees ootab," lausus Evans.

Monza rallil sõidetakse laupäeval kuus katset, neist esimene algab Eesti aja järgi kell 8.52.

Seis reedeste katsete järel: