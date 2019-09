Endine WRC-ralliäss valmistus Eestis Küprose ralliks

Hirvonen läheb Küprosel starti Markko Märtini tiimi Ford Fiesta R5 masinaga.

"Mul on Küprose rallist head mälestused, pääsesin seal MM-sarjas kahel korral poodiumile," sõnas Hirvonen, vahendab Eurosport. "Aga hetkel on poodiumikoht viimane, millest mõtlen, sest lähen nõudlikule rallile ja kavatsen seda nautida."

"Olles kolmel korral Dakari rallil osalenud, pean ütlema, et Küprose ralli mõned katsed meenutavad Dakarit. See on just selline väljakutse, mis mulle meeldib. Seal tuleb strateegiat kasutada, mitte vaid gaas põhjas kihutada," lisas soomlane.

Hirvonen käis tänavusel Lõuna-Eesti rallil just seetõttu, et Küprose ralliks valmistuda. "Kuigi ma ei kavatse Küprosel liiga palju oma katseaegu vaadata, ütlesin ma Markkole (Markko Märtin - toim.), et eelistaksin enne Küprost Fiesta masina ja tiimi kohta rohkem teada saada. Eesti võistlus osutus heaks treeninguks ja tegelikult vägagi kasulikuks, sest meil olid väiksed tehnilised probleemid, mis võinuks välja tulla alles Küprosel, kui me poleks neid Eestis avastanud."