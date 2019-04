Endine WRC maailmameister Petter Solberg tahab käia Tommi Mäkineni jälgedes

Mäkinen on teatavasti Toyota WRC meeskonna pealik, kus üheks sõitjaks on ka Ott Tänak.

"See on üks minu unistustest juhtida WRC-s tehasemeeskonda," sõnas Solberg WRC kodulehele. "Ralli on minu esimene armastus ja suurim kirg ja teha seda, mida Tommi saab, oleks fantastiline."

Neljakordne maailmameister Mäkinen ja Solberg olid karjääri ajal ka meeskonnakaaslased, kui kaks ralliässa sõitsid koos Subaru meeskonnas aastatel 2002-2003.

"Tommi ja minu koostöö Subaru aegadel toimis suurepäraselt. Nägin, kuidas ta töötas ja missugusel määral edu teda motiveeris. Ta on Toyota meeskonna eesotsas jätkanud samasugust joont ja tahaksin sarnast asja ise tulevikus teha," jätkas Solberg.

Solberg on oma meeskonna juhendamisega WRC-s juba kogemusi, kui aastatel 2009-2011 osales ta sarjas Petter Solbergi WRC meeskonna ridades. "Suutsin 2010. aastal tulla oma isikliku meeskonnaga sõitjate arvestuses kolmandaks ja olen selle üle väga uhke. Pärast WRC karjääri suutsin veel rallikrossi sarjas tulla enda masinaga kahel korral maailmameistriks."

44-aastane Solberg teatas hiljuti tippsportlaskarjääri lõpetamisest.

"Tahan praegu võtta asju rahulikult ning kaaluda oma otsuseid, mida edasi teha. Aga loomulikult, WRC meeskonna või isegi rallikrossi MM-sarja tiimi juhtimine, juhul, kui see sari läheks elektriautode peale üle, oleks väga huvitav on ja üks minu suurimaid eesmärke."