Endine ralliäss Tänaku karmist avariist: praegused WRC autod on eluohtlikud

Cunico kommentaari ajendiks oli Ott Tänaku avarii eelmisel nädalal peetud Monte Carlo rallil.

B-grupi autod olid autoralli MM-sarjas kasutusel aastatel 1982-1986. Pärast mitmeid surmaga lõppenud avariisid otsustas rahvusvaheline autoliit FIA ülivõimsad ja tuleohtlikud sõidukid keelustada.

Alates 2017. aastast kasutusele võetud WRC-autod arendavad vähemalt 380 hobujõudu, B-grupi sõidukite võimsus ulatus 500 hobujõuni. Turvalisuses ja aerodünaamikas on 35 aastaga suured sammud edasi astutud, aga 1993. aastal Sanremo MM-ralli võitnud Cunico arvates on oht ikkagi liiga suur.

"WRC autod on sama ohtlikud kui B-grupi omad. Kiirused lähevad liiga suureks. Võrdleksin WRC autot kontrollimatu kuuliga. Oleme jõudnud väga ohtlikusse seisu. Pööraksin palju rohkem tähelepanu auto juhitavuse ja haarduvuse arendamisele," rääkis Cunico portaalile Primocanale.it.

Teine kogenud Itaalia rallisõitja, kümnel korral MM-etappidel poodiumile tulnud Alex Fiorio sõnul olid B-grupi autod siiski ohtlikumad, aga oma iva on Cunico jutus sees.

"WRC autode kiirust peaks vähendama. Aga B-grupi sõidukid süttisid juba pelgalt neile pilgu heitmisest. Turvalisuses on selge vahe olemas. Sellegipoolest on WRC autod kurvides hirmuäratavalt kiired. Kui kontroll kaob, muutub see kuuliks. Kindlasti tuleks kuidagi hoogu maha võtta, äkki aitaks rehviregulatsioonide muutmine," lausus Fiorio.