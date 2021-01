End Sennaga võrrelnud Ogier rääkis, miks ta Monte Carlos niivõrd edukas on

Sellega tõusis Ogier mööda pikaaegsest konkurendist Sebastien Loebist, kelle kontol on Monte Carlos seitse võitu. "See on märgiliste numbrite tõttu eriline päev, kuid ma ei jahi rekordeid," sõnas Ogier võiduka Monte Carlo ralli järel Motorsporti vahendusel. "Võistlejana lähen igale võistlusele eesmärgiga võita."

Ogier võrdles end varalahkunud vormelilegendi Ayrton Sennaga, kes võitis Monaco GP rekordilised kuus korda. "See piirkond on minu jaoks mitmetel põhjustel eriline olnud. Minu iidol oli Senna, kes hoiab jätkuvalt siin rekordit. Liitun selle rekordiga temaga ning see teeb mind uhkeks. Julgen öelda, et selle võiduga kuulun ma Monte Carlo suurte sõitjate sekka."

Teatavasti on Ogier ise Gapist pärit, mille ümbruses Monte Carlo rallit peetakse. "Mul on kindlasti siin rallil hea tunne. Ilmselt on Alpides sündimine aidanud mul luua kontakti mägede ja talviste oludega, mida siin rallil kohtame," selgitas Ogier enda fenomeni. "Monte Carlo ralli tekitas mulle unistuse saada ühel päeval sõitjaks. Unistasin, et saaksin kunagi siin osaleda. Kaheksat võitu poleks ma aga kunagi uskunud, olen väga uhke selle üle."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub Lapimaal 26. - 28. veebruarini toimuva Arctic ralliga. Ogier läheb etapile vastu üldarvestuse liidrina, edestades tiimikaaslast Elfyn Evansit üheksa punktiga.