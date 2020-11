Emotsionaalne Andrea Adamo: kas te olete kindlad, et Monte Carlo ralli toimub? Mis kuradi kalendrist te räägite?

2021. aasta kalendris on 12 etappi, nende seas ka juuli keskel toimuv Rally Estonia, ja kuus nii-öelda varuetappi.

"Inimesed küsivalt minult, et kas ma olen kalendriga rahul. Mis kuradi kalendriga? Seal on kuupäevad ja plaan on olemas. Aga Monte Carlo? Olete kindel, et see toimub? Praegu on seal täielik punane tsoon. Millest te räägite?" kõlas Adamo emotsionaalne kommentaar portaalile DirtFish.

Itaallase sõnul on tänavune hooaeg näidanud, et kui tahta, on võimalik MM-hooaeg ikkagi läbi viia.

"Kui märtsis Mehhikost ära sõitsime, kas keegi oleks arvanud, et meil on kalendris Eesti, Ypres' ja Monza etapid? See on kohandumise ja koostöö ilu. Isegi selle s*ta keskel, kus ühel pool on pandeemia ja teisel pool majandussõda, töötame koos, leiame võimaluse korraldada suurepäraseid võistlusi ja Monzasse suuri staare kokku tuua," rääkis Adamo.

Alati ei aita pandeemia vastu isegi Adamo kiidetud koostöö: Ypres' MM-etapp jäeti ära, kindel pole seis ka Monza osas.

2021. aasta WRC-kalender näeb praegu välja selline:

Monte Carlo (21.-24. jaanuar)

Rootsi (11.-14. veebruar)

Horvaatia (22.-25. aprill)

Portugal (20.-23. mai)

Sardiinia (3.-6. juuni)

Keenia (24.-27. juuni )

Eesti (15.-18. juuli)

Soome (29. juuli - 1. august)

Suurbritannia (19.-22. august)

Tšiili (9.-12. september)

Kataloonia (14.-17. oktoober)

Jaapan (11.-14. november)

Varunimekirjas on Akropolis (Kreeka), Ypres (Belgia), Türgi, Argentina, Monza (Itaalia) ja Läti.