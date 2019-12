Elva korraldab täna Martin Järveojale piduliku vastuvõtu

Ott Tänaku kaardilugejale antakse üle Elva valla saadiku tiitel, näidatakse Hispaania ralli lühifilmi ning Martin räägib oma rallikogemusest ja avab huvilistele veidi rallimaailma.

Peale selle esineb üritusel üllatusesineja ning pärast piduliku osa lõppu on kõigil võimalus vaadata filmi „Ott Tänak – The Movie".

Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et idee korraldada pidulik vastuvõtt tekkis soovist maailmameistrit tänada nii, et ka Elva valla elanikud saaksid sellest osa. „Kuna nägime suvel Rally Estonia Elva linnakatse ajal, kui palju inimesi tuli rallit vaatama ja kindlasti ka Martinit toetama, siis tundsime, et tänamiseks parim viis on just pidulik vastuvõtt koos kõigi huvilistega," rääkis Säde.

Shell Helix Rally Estonia andmetel jälgis Elva linnakatset 13 375 inimest, võrdluseks, Elva vallas elab kokku 14 630 inimest. „See näitab väga hästi, et inimestele läheb rallimaailmas toimuv korda," lisas Säde.

Vastuvõtt annab kõigile võimaluse Martini rallisõidumuljetest ise vahetult osa saada ning kindlasti ka koos maailmameistriga pilti teha. Pidulikul üritusel astub üles ka üllatusesineja.

Vastuvõtt algab Elva kultuurikeskuses kell 18 ning on tasuta.