Elfyn Evansi vastus Ogier` hooaja alguse kohta: väga rumal küsimus

Kui ralliportaal Dirtfish uuris Evansilt, mis ta arvab Ogier` hooaja algusest, mis on viimase kaheksa aasta kõige viletsam, vastas waleslane: "See on rumal küsimus."

Pärast väikest pausi oli ta siiski nõus jätkama. "Sellest, et tänavune olevat Sebi kõige kehvem start aastale, on palju räägitud. Minu arust on see aga jama," lausus Evans. "Ta ei tulnud kuuel korral maailmameistriks juhuslikult. Või tuli? Ta on MM-sarjas kolmas, tabeli tipust viie punkti kaugusel ja inimesed arvavad, et midagi on väga valesti. Midagi pole valesti. Vaadake tema kiirust Mehhikos."

Ogier on viimasest seitsmest Mehhiko rallist võitnud viis ning lõpetanud kahel korral teisena. Evans usub, et tänavu on kogenud prantslane kindlasti suurfavoriit number üks.

"Sebastien on sellel rallil alati väga tugev olnud. Oleme seda igal aastal näinud. Tal on seekord pisut parem stardikoht ning minu jaoks pole kahtlustki, et Séb ja Julien [Ingrassia] teevad tänavu Mehhikos oma tööd nagu tavaliselt," lisas waleslane.

Mehhiko ralli algab juba neljapäeval.