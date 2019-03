Elfyn Evansi ümbersünd: mullu peaaegu töötuks jäänud britt on nüüd kolme tipu lähim ohustaja

Evansi jaoks algas tänavune hooaeg ebaõnnestumisega, kui Monte Carlo jõuproov lõppes talle katkestamsiega. Seejärel kavas olnud Rootsi etapil oli Evans juba suures mängus. Lõpuks pidi M-Spordi piloot leppima küll viienda kohaga, kuid teiseks tulnud Esapekka Lappist jäi teda lahutama ainult 14,5 sekundit. Lisaks võitis Evans kolm kiiruskatset. Enamat suutsid ainult Tänak ja Neuville.

Hooaja kolmandal etpil Mehhikos oli Evans juba kolmas ja kerkis hooaja kokkuvõttes viiendaks. Käimasoleval Korsika rallil heitleb Evans juba võidu eest.

Samas tasub meenutada, et alles eelmise hooaja lõpus oli Evans töötuks jäämas. Esiteks ei olnud muidugi selge, kas M-Sport üldse MM-sarjas jätkab. Lõpuks M-Sport jätkas ja Teemu Sunineni kõrval otsustati uus võimalus anda ka Evansile.

30-aastane Evans tegi karjääri parima hooaja 2017. aastal, kui ta sõitis M-Spordis koos Ogier'i ja Tänakuga. Toona kogus ta kokku 128 punkti, võitis Walesi ralli ja oli hooaja kokkuvõttes viies.

Mullu ei tahtnud asjad Evansi jaoks üldse sujuda ning M-Spordis Ogier'i kõrval teist viiulit mängides ei tundnud ta end üldse kindlalt. Täishooaja kaasa teinud meestest oli ta kõige kehvem ehk lõpuks läks kirja seitsmes koht. Evans jäi nelja punktiga alla ka Andreas Mikkelsenile, kes sai Hyundais kõvasti kriitikat. Nii mõtles ka M-Sport, kas Evans üle parda heita.

Sel hooajal lootis M-Sport suurt edulugu soomlaselt Teemu Suninenilt, kuid hoopis Evans on saanud pingevabalt sõita ning tõusnud tippkonkurentsi. Ka Tänak on juba tõdenud, et tal on M-Spordi kiiruse üle hea meel.