Autoralli MM-sarja hooaeg on kulgenud ettearvamatult. Koroonast räsitud maailmas on suudetud seni pidada kõigest kuus MM-rallit ja kihutamiste vahele on jäänud väga pikad pausid. Tiitlit on võimalik võita veel neljal sõitjal: Elfyn Evansil, Sébastien Ogier’l, Thierry Neuville’il ja Ott Tänakul.

Kuigi leidub neid, kes nimetavad tänavust tiitlit väheväärtuslikuks, on Monzas sõidetava hooaja viimase kihutamise eel seis põnev ja õhus mitu põletavat küsimust.