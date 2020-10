Elfyn Evans võtaks tiitli ka hetkeseisuga vastu: kõigil on olnud võrdsed võimalused

Toyota sõitja hoiab kuue etapi järel liidrikohta, edestades 14 punktiga tiimikaaslast Sebastien Ogier'd. Hooaja lõpuni on jäänud kaks etappi, kui möödunud nädalal lisandus kalendrisse Monza ralli. Samas pole praeguses olukorras kunagi täielikult välistatud, et koroona tõttu Ypresi või Monza etapp ikkagi ära jääb. Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) ralliosakonna juht Yves Matton sõnas aga DirtFishile, et tiitel antakse igal juhul välja.

Üldliider Evans võtaks tiitli praeguse seisuga vastu küll. "Kuni praeguse hetkeni on MM-sari toimunud ning kes iganes on tipus, oleks sellisel juhul meister. Praegu ei valitse normaalsed asjaolud, aga kõigil on olnud võrdsed võimalused," sõnas waleslane.

"Teadsime, et on see üks võimalus. Ma ei olnud üllatunud ega isegi pettunud, kui kuulsin Monza kohta," lisas Evans kalendrisse lisandunud võistluse kohta. "Ma ei olnud üllatunud, sest ootasin seda."

Kui Sardiinias pidi esimesena startinud Evans olema teepuhastaja rollis, siis järgmisel etapil Belgias tuleb sõitja sõnul tema positsioon talle hoopis kasuks. "Meil on võimalus võistelda nüüd võrdsemates oludes, mis annavad meile ka eelise. Peame olema alati valmis ja valmistuma kaheks järgmiseks võistluseks nii hästi kui oskame," lisas Evans.