Elfyn Evans tunnistas, et ei julge Ogier`lt viimase ralli osas nõu küsida

Kui DirtFishi ralliekspert Colin Clark küsis Evansilt eksklusiivses videointervjuus, kas ta on suutnud Ogier`lt nõu küsida, kuidas sellises olukorras närvipingega toime tulla, vastas waleslane: "Ausalt öeldes mitte eriti!"

"Ilmselgelt on see keeruline olukord, kui sa peab võitlema MM-tiitli nimel ühe oma lähima liitlase vastu," tunnistas Evans. "Loomulikult me ootame viimasel rallil üksteisega võistlemist, kuid mõistagi peab siin olema mingi realistlik joon selles osas, kui palju ma võin nõu saamise osas talle toetuda, kuna me võitleme sama tiitli nimel."

Evans juhib enne järgmise nädala lõpus toimuvat Monza rallit Ogier ees 14 punktiga. Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak kaotavad Evansile vastavalt 24 ja 28 punktiga, kuid ka neil on veel teoreetiline võimalus maailmameistriks tulla.