Elfyn Evans tiitliheitlusest Ogier'ga: me pole omavahel sellest eriti rääkinud

Mäletatavasti teatas Toyota hiljuti, et kuuekordne maailmameister Ogier sõlmis meeskonnaga veel ühe hooaja pikkuse lepingu. Seega jätkab Toyota järgmisel aastal WRC-s sama kolmikuga: Ogier, Evans ja Kalle Rovanperä.

"Sebastieniga on rõõm koos töötada," rääkis Evans WRC-sarja kodulehel. "Ta on väga aus tiimikaaslane. Meil on koos meeskond, kes töötab hästi ning enamat ei saagi paluda. Meid kõiki koheldakse võrdselt ning me töötame ühiselt, et luua üks fantastiline auto. Mul on väga hea meel, et Sebastien jätkab ning me saame veel ühe aasta koos töötada."

Just Ogier on Evansi lähim ohustaja Monza rallil MM-tiitlile. Briti edu on vanameistri ees 14 punkti. Teatud teoreetilised võimalused on veel ka Hyundai sõitjatel Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul, kes jäävad aga Evansist maha vastavalt 24 ja 28 punktiga.

Evansilt uuriti ka, kes saab Toyota esinumbriks, kui tema peaks tänavu maailmameistriks tulema. "See mind ei huvita. Nagu ma ütlesin, on mul lihtsalt hea meel olla tiimis, mis toimib väga hästi."

"See on keeruline olukord, kui pead võitlema ühe oma lähima liitlase vastu," sõnas waleslane tiitliheitluse kohta. "Me pole Sebastieniga järgmisest nädalast eriti rääkinud. Mõlemad keskendume lihtsalt enda ettevalmistusele. Kuskilt läheb ikkagi piir, et kui palju saan talle toetuda, kui võitleme sama tiitli nimel."