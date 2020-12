Elfyn Evans: tegin aastaga tohutu arenguhüppe

Eelmise hooaja lõpus M-Spordist Toyotasse siirdunud Evans oli varem MM-i üldarvestuses saavutanud kahel korral - 2017 ja 2019 - viienda koha. Rohkem polnud ta esikuuikusse mahtunud.

"See on olnud esitustes suur arenguhüpe võrreldes sellega, kus me oleme varem olnud," ütles 31-aastane waleslane hooaja kokkuvõtteks DirtFishile. "See oli esimene reaalne tiitliheitlus, mis mul õnnestus teha ja mis annab muidugi tulevikuks teatud kindlust."

"Ma arvan, et on veel palju asju, mida saaksin paremini teha ning loodetavasti jätkame arengut ja saame natuke veel tugevamaks," lisas tänavu Rootsis ja Türgis võidutsenud Evans.



Küsimusele, kas 2020. aastal tiitliheitlusse sekkumine oli vastus temas kahtlejatele, ütles waleslane: "Ma arvan, et me oleme alati mingisuguse vaatluse all, kui te mõistate, mida ma mõtlen. Kuid lõpuks oleme siin selleks, et teha võimalikult head tööd. Igaüks meist annab endast maksimumi. See ei tähenda tegelikult kellelegi enda tõestamist, vaid maksimaalset pingutust ja töö parimal võimalikul viisil tegemist."