Elfyn Evans Rally Estonial saadud vigastusest: arstid kartsid, et pean kuni aastaks spordist eemale jääma

Toona M-Spordis kihutanud Evans vigastas selga juba Rally Estonia esimesel võistluspäeval, ent sõitis vaatamata valule ralli ikkagi lõpuni. Kokkuvõttes sai ta mullu neljanda koha.

Kodumaale naastes läks Evans oma sponsori Red Bulli jutule, mis aitas minna tal Manchesteris asuvasse füsioteraapia kliinikumi Harris & Ross uuringutele. Skanneeringud näitasid, et tema selgroolülis oli kaks kokkusurumismurdu.

"Kui ma algselt diagnoosist kuulsin, ei mõistnud ma täpselt, mis see tähendab ning missugused on tagajärjed," vahendas WRC koduleht briti sõnu. "Läksin seega Red Bulli jutule tagasi ning nad organiseerisid mulle uued uuringud, mis näitaksid ära täpselt, kui halb seis mu seljaga on."

"Leidsin väga hea konsultandi, kes ütles mulle, et kuna olen noor, vormis ja terve, ei ole mõtet mind opereerida, sest see võiks hilisemas elus mulle probleeme valmistada," avaldas Evans. "See küll oleks võinud minu taastumisprotsessi kiirendada, aga reaalselt tuli mul lihtsalt 12 nädalat puhata ja teatud harjutusi teha. Loomulikult ei tahtnud ma 12 nädalat oodata!"

"Kliinikum Harris ja Ross oli minuga väga toetav ning aitasid mind harjutustega. Nad tunnistasid mulle ühel hetkel, et pean koguni 12 kuud ootama (võistlustulle naasmisega), kuid seda ma küll ei tahtnud. Tahtsin palju varem autoraali naasta."

Evans taastuski lõpuks loodetust hoopis kiiremini. "Pärast kaheksat nädalat veensin arste, et tehke mulle uus uuring. Survestasin neid, et nad mind varem vastu võtaksid. Nädal hiljem ütleski konsultalt mulle, et ta ei suuda seda uskuda, aga minu selg on juba enam-vähem täielikult taastunud ja saan autosse naasta."

Endine M-Spordi sõitja pidi lõpuks vahele jätma Soome, Saksamaa ja Türgi ralli. Ta naases MM-sarja koduseks Suurbritannia ralliks, kus saavutas viienda koha.