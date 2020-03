Elfyn Evans otsib Toyotaga õiget tunnetust: veidi peenhäälestust on veel vaja

Möödunud nädalal toimunud Mehhiko MM-etapp oli tänavu esimene, kus britt poodiumile ei jõudnud, kui Evans pidi leppima neljanda kohaga. Oma jälje jättis tema võistlusele ka teepuhastaja rollis olek. "Alati on aspekte, kus saame edasi areneda, aga tunnen, et Mehhikos ootas alati ees raske ülesanne," sõnas Evans.

Evans tunnistas, et otsib jätkuvalt õiget tunnetust Toyotaga. "Kogu pakett on fantastiline, selles pole kahtlust, aga jätkuvalt on vaja peenhäälestust, et ma täielikult rooli taga end mugavalt tunneksin."

Kolme etapi järel hoiab Evans üldarvestuses teist kohta, kuid tiitlinõudleja staatusele ta enda sõnul jätkuvalt ei mõtle. "Praegu on üldse rasked ajad. Me ei tea, mis koroonaviiruse tõttu üldse saama hakkab. Mis minusse puutub, siis võtan jätkuvalt ühe ralli korraga. Annan endast parima ja tuleb, mis tuleb."