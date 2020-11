Elfyn Evans: mul oleks rohkem kui hea meel, kui Ogier jätkaks

Ogier tahtis rallikarjäärile joone alla tõmmata 2020. aasta lõpus, kuid juba kevadel vihjas ta, et kuna koroonaviirus on hooaega oluliselt kärpinud, võib ta starti tulla veel ka 2021. aastal. Toyota boss Tommi Mäkinen on varem kinnitanud, et nad peavad Ogier`ga lepingu pikendamise osas läbirääkimisi.

"Mul oleks rohkem kui hea meel, kui Seb jätkaks minu meeskonnakaaslasena. Mulle on väga meeldinud temaga sel aastal koos töötada. Ta on väga kiire rallisõitja, me teame seda kõik. Kuid ta on ka väga kogenud ja tõeline professionaal, kes teab, kuidas kõigest maksimumi võtta," sõnas Evans Motorsport Newsile.

Eelmise hooaja lõpus M-Spordist üle tulnud Evans kiitis Toyotas valitsevat sisekliimat. "Meil ​​on tallis väga hea õhkkond ja me kõik kolm rallisõitjat saame koos töötades omavahel hästi läbi. Seetõttu ei näe ma põhjust, miks peaksin sellises olukorras muutusi tahtma. Mul oleks rohkem kui hea meel, kui Seb jääks tiimi. Loodan, et ta jääb," rõhutas Walesi rallimees.

Evans ja Ogier jagavad viimasel etapil omavahel ilmselt ka MM-tiitli. Enne detsembri alguses sõidetavat Monza rallit on Evansi edumaa prantslase ees 14 punkti.