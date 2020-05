Elfyn Evans kiitis Mäkineni: mulle väga meeldib see pingevaba keskkond

Evans kolis eelmise aasta lõpus M-Spordist Toyotasse ning on teinud uues tiimis suurepärase alguse. Ta võttis Rootsis etapivõidu ja hoiab hetkel MM-sarjas teist kohta tiimikaaslase Sébastien Ogier`järel.

"Olin pikka aega olnud meeskonnas, mis andis mulle võimaluse läbi murda. Tundsin M-Spordi suhtes teatavat lojaalsust," tunnistas Evans WRC podcastis Backstories.

"Kuid samal ajal tuleb kõiki valikuvõimalusi kaaluda. Tegemist oli mõnes mõttes ärilise otsusega. Ja selle äri eesmärgiks on võita," põhjendas Evans, miks ta tahtis Toyotaga liituda.

Waleslane lisas, et Toyotal on erinevalt M-Spordist suuremad võimalused juba seetõttu, et nende taga on täielik tehase tugi.

"Nad on loonud meeskonnale kena keskkonna. Kõik on väga kõrgelt motiveeritud ja auto tervikuna on suurepärane," jätkas Evans ja kiitis seejärel Mäkineni: "Tommi puhul on näha, et ta mäletab neid pingeid, mida ta pidi rallisõitjana tundma. Ta üritab meie elu lihtsamaks teha, avaldades meile võimalikult vähe survet. Ta teab, mis tunne on olla erinevates olukordades. Tore on viibida võimalikult pingevabas keskkonnas."