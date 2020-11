Elfyn Evans: irooniline, et kaotasime Tänakuga samal aastal töökoha, aga nüüd oleme ikkagi WRC-sarjas vastamisi

2015. aastal sõitsid nii Evans kui ka Tänak M-Spordi ridades, aga järgmisel hooajal pidid mõlemad sammu tagasi astuma. Tänaku samm oli oluliselt väiksem, ta sai sai Ford Fiesta WRC-ga edasi sõita, vahe oli ainult rehvides - eestlane kasutas DMACK-i toodangut, ülejäänud tipud sõitsid Micheliniga. Evans osales 2016. aga WRC2 arvestuses.

"Kaotasime mõlemad pärast 2015. aastat töökoha. On üsna irooniline, et suutsime mõlemad WRC-sarja tagasi jõuda ja nüüd võitleme üksteise vastu. See on ilus lugu. 2015. aasta oli meie mõlema jaoks mitmetel põhjustel raske ja (tiimijuht) Malcolm Wilson otsis teisi võimalusi," meenutas Evans.

Tänakut iseloomustas Walesist pärit rallisõitja sõnadega, mida on eestlane ka ise enda kohta öelnud.

"Pole küsimustki, et kiirust on Otil alati olnud. Viimastel aastatel on ta kiirusele lisanud stabiilsuse ja tarkuse. See on põhjus, miks ta on viimastel aastatel nii domineeriv olnud," ütles Evans, kes tunnistas, et Tänaku filmi ta veel näinud ei ole.

