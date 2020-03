Elfyn Evans Hyundai vangerdustest: ma pole kibestunud, aga reeglid vajavad ülevaatamist

Varasematelgi etappidel palju kõneainet tekitanud teema kerkis taas päevakorda märtsi keskel toimunud Mehhiko ralli ajal. Nimelt mängis Hyundai stardijärjestusega, tõstes laupäevasel teisel kiiruskatsel ajakaristuse hinnaga teed puhastama pidanud Thierry Neuville'i Evansi selja taha, et waleslasel ja Kalle Rovanperäl (Toyota) oleks üks mees vähem rada sisse sõitmas.

Hyundai käik kandis vilja ning päeva kolmandana alustanud Evans langes kiirelt Ott Tänaku selja taha neljandaks. Mäletatavasti Neuville ise toona taktikamänge eitas. "Meil oli elektriline probleem. Sama viga, mis eile," põhjendas belglane starti hilinemist.

"Reeglid tuleks üle vaadata," sõnas Evans hiljuti DirtFishi vahendusel. "Ärge saage minust valesti aru, ma pole kibestunud Hyundai peale, sest reeglid on ju sellised, mis lasevad seda teha. See ei tähenda siiski, et meie meeskond sama teeks."

"Väga lihtne oleks seda korrigeerida. Kui eelmisel päeval katkestanu ei saa järgmisel päeval planeeritud ajal startida, peaks ta alustama lihtsalt sõitjaterivi lõpust," arutles britt. "Kui esimesel päeval oli reaalne probleem masinaga, siis ei tohiks ju sõitjal olla vahet, mitmendana ta järgmistel võistlupäevadel stardib. Selline asi segab õiglust. Kui vaadata katseaegu, siis suurim vahe tuligi just sisse ajal, mil meie (Evansi ja Tänaku) vahel oli kaks autot."

"Ma lugesin reegliteraamatut ja käitun vastavalt reeglitele, mis seal kirjas on," andis omapoolse vastuse Hyundai pealik Andrea Adamo.