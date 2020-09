Elfyn Evans Hyundai edust Rally Estonial: nägime juba varem Tänaku pealt, et see pole enam see sama Hyundai

Kui Rally Estonial võidutsenud Ott Tänakut peeti juba ralli eel suurfavoriidiks, siis Craig Breeni abiga teenitud Hyundai kaksikvõit oli rallimaailma jaoks üllatus. Evans loodab, et Türgis õnnestub sama korrata Toyotal.

"Meeskonnana pole meil Türgis just parim ajalugu, aga oleme töötanud kõvasti ning kolm sõitjat tulid rallieelselt testilt hea tujuga ära," rääkis Evans DirtFishile. "Meil pole muidugi ühtegi võrdluspunkti, seega me ei tea, kus me üldseisus olla võime."

"Tean, et Hyundai üllatas Rally Estonial mõnda inimest, aga nägime juba kaks nädalat varem toimunud Lõuna-Eesti rallil Oti kiirusest, et tegu pole sama Hyundaiga, mis käis aasta või kaks tagasi Soomes võistlemas. Nad said midagi tööle ja loodetavasti on Türgis meie kord neile vastata."

Evans läheb Türgi rallile vastu MM-sarja teise mehena, tiimikaaslasest liidrist Sebastien Ogier'st jääb ta maha üheksa punktiga. "Oleme väga sarnases positsioonis. Kui Eestisse läksime, siis see polnud küll peaeesmärk, aga tahtsime vahet vähendada. Räägin alati, et tahame igal rallil tulemust teha, kuid Eestis nii ei läinud," rääkis Rally Estonia neljandaks jäänud Evans.

Evans usub, et Türgis veel taktikamänge Toyota poolt nägema ei hakka. "Tuleb võtta üks ralli korraga ja Türgis proovime anda endast parima. Teame, et mõnel on Türgis parem teepositsioon, kuid tegu on ettearvamatu ralliga, kus võib kõike juhtuda," lisas britt.