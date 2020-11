Elfyn Evans hoiatas Toyotat: me ei tohi Hyundai tõttu üle reageerida

Kuigi Hyundai sõitjad Dani Sordo, Thierry Neuville ja Ott Tänak said Sardiinia rallil kamba peale kaheksa kiiruskatse võitu ning Toyota paar Sébastien Ogier ja Evans seitse, mis näitas masinate võrdsust, tekitas suuri küsimusi pühapäevane Sassari – Argentiera katse.

Nimelt läbiti seda katset viimasel võistluspäeval kaks korda - seal anti ka punktikatse punkte - ning siis jäid Toyotad Hyundaile selgelt alla. See tähendas, et Ogier pidi üldarvestuses mööda laskma Neuville`i, taandudes teiselt kohalt kolmandaks.

Ogier teatas hiljem, et "Yarise disain ei sobinud neisse väga ekstreemsetesse oludesse".

Evans ütles nüüd välja oma arvamuse: "Hyundaid on sellel kiiruskatsel igal aastal väga kiired olnud. Ärge unustage, et see on väga unikaalne katse ning see on väga erinev ülejäänud rallist. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, et mitte üle reageerida ega hakata masinat selle katse järgi ümber disainima."

"Ma arvan, et väga kerge on end mõjutada lasta, kui kaotad ühel kiiruskatsel nii palju, kuid kokkuvõttes olen ma autoga väga rahul olnud," lisas Evans. Enne viimast etappi juhib ta Ogier ees 14 punktiga. Neuville jääb maha juba 24 ja Tänak 28 silmaga.

Hooaja viimane etapp Monzas sõidetakse 3.-6. detsembrini.