Elfyn Evans: hoiame pea maas, pikk maa on veel minna

Üheksa kiiruskatse järel juhib hooaja viimast etappi ehk Monza rallit Ogier (Toyota) 6,7 sekundiga Dani Sordo (Hyundai) ja 7,5 sekundiga Evansi (Toyota) ees.

Virtuaalses punktitabelis on Evansil Ogier' ees vaid neljapunktine edumaa. Kui ralli lõppeks siin, nüüd ja kohe, siis jääks Ott Tänak Evansist maha 31 punktiga. Aga ei lõppe. Seitse katset on veel ees, neist neli täna pärastlõunal. Tõenäoliselt selgub MM-tiitli saatus alles homme punktikatsel.

"On olnud keeruline päev. Kõik töötab üldiselt autos hästi. Ei olnud just kõige parem pidamine ning kui 7. katse lõpus lörtsise lume peale sattusid, oli mäest alla tulles paar korda süda saapasääres küll," rääkis Evans WRC+ otseülekandes. "Hommik on olnud okei. Pikk maa on veel minna. Pärastlõuna tuleb sama keeruline. Hoian pea maas, üritan iga katse lõpuni tulla ja vaadata, kus me lõpuks oleme."

Küsimusele, kas ta kasutas ka katsetele kaasa võetud lumerehve, vastas Evans: "Ei. Lõpuks mitte. Enamus otsustasid neid mitte alla panna ja ma usun, et see oli õige otsus."

Ogier tunnistas, et temalgi ei läinud lumerehve vaja. "Viimasel katsel oli näha, et need vihmarehvid polnud selleks mõeldud, aga ei, me ei kasutanud lumerehve. Meil peaks neid nüüd piisavalt alles olema. Eks näis, kas vajame neid või mitte."

Enda hommikupoolikust rääkides ütles Ogier, et kahetseb teisel katsel (11,0) Sordole ära antud 5,8 sekundit, kuid paneb selle ajakaotuse rehvide säästmise arvele. "Olin liiga ettevaatlik ja kaotasin viis sekundit, mida on nii lühikese katse peale pisut palju. Me ei tulnud rehvirõhu kontrollimisega esimesel katsel hästi toime, rehvid kulusid liialt palju, mistõttu otsustasingi teisel katsel ettevaatlikumalt võtta," sõnas prantslane.

Ralli jätkub kell 14.22 algava 10. katsega. Päeva viimane ehk 13. katse sõidetakse õhtupimeduses Monza ringrajal.