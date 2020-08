Elfyn Evans ei vaeva oma pead, kas Ogier jätkab Toyotas või mitte

Ogier andis kevadel puhkenud kroonakriisi ajal mõista, et kuna tänavune hooaeg jääb arvatavasti poolikuks, plaanib ta MM-sarjas kaasa teha ka veel 2021. aastal.

Evans ütles portaalile DirtfFish, et jätkaks meeleldi kogenud prantslasega koostööd. "Ta on tark mees ja mul on hea meel, kui ta meiega jätkab. Kuid ma ei ole mingil juhul mures, isegi kui ta otsustab lahkuda. Muidugi toob Sebastien oma kogemustega meeskonda palju olulist ja ta teab, kuidas motiveerida inimesi, et autost maksimum võtta ja see stabiilselt töötaks," lausus Evans.

Waleslane lisas, et tema jaoks ei ole tegelikult tähtsust, kes on tema meeskonnakaaslasteks. Palju olulisem on, et kõiki mehi koheldaks võrdselt.

"Võib-olla on minu jaoks kõige olulisem just võrdsus meeskonna sees. Praegu on see asi lahendatud suurepäraselt. Kõik saavad sama kohtlemise osaliseks ning me oleme ühisel stardijoonel. See on minu arvates äärmiselt oluline," rõhutas Evans.

31-aastane waleslane on enne 4. septembril algavat Rally Estoniat MM-sarjas teisel kohal 54 punktiga. Tänavuse Rootsi ralli võitnud Evans jääb liidrist Ogier`st maha vaid 8 punktiga.