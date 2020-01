Ekspert Tänaku avariist: 100% ei julge öelda, et see oli sõiduviga

Tänaku jaoks lõppes Monte Carlo ralli esimene pikk võistluspäev neljandal kiiruskatsel, kui eestlase Hyundai sõitis 170-kilomeetrise tunnikiiruse juures ühe rattaga teepervele, auto kaotas juhitavuse ja lendas teelt välja.

"Jumal tänatud, et Hyundai on nii tugev ja turvaline auto ning et poisid terveks jäid. Asi oleks võinud lõppeda palju hullemini. Avarii kestus oli ka väga pikk ja kiirus väga suur. Ükskõik millise teise autoga oleks see võinud lõppeda fataalselt," sõnas Kruuda Delfile ja Eesti Päevalehele.

Seda, kas tegemist oli puhtalt sõiduveaga, ei julgenud Kruuda kinnitada. Tema arvates kadus masina juhitavus, sest teel olnud väikesed hüpped tõstsid auto õhku. "Ma 100% ei ütleks, et see sõiduviga oli. Ei oskagi öelda, mis seal täpselt juhtus. Eks Ott ja Martin oskavad kõige paremini seda öelda. Minule jäi välispildist mulje, et üks compression (olukord, kus amortidele avaldub surve - toim.) tegi auto kergeks ja siis kadus kontakt teega. Siis ei ole enam midagi teha," rääkis Kruuda.

Tema arvates oli selle avarii puhul kõige määravam, et tegemist oli uue kiiruskatsega. "Kindlasti oli see üks suurimaid faktoreid. Ei olnudki võimalik seda varem katsetada. Kaks korda saab seda läbida kiirusega 70 kuni 80 km/h ning siis pead arvestama ka sellega, et sulle võib autosid vastu tulla. 100% ei saa õiget sõidujoont proovida. Ja see kiirus, mis seal võib tulla, on ennustamise lugu."

Kruuda on kindel, et Tänaku jaoks on Monte Carlo ralli lõppenud: "Siin uuesti startimiseks lootust ei ole. Kui masina turvaelemendid said viga, ei luba FIA neid enam starti."





🇲🇨 Rallye Monte-Carlo 2020

✅ ES4 | St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 (20,68 km)

⚠️ ÉVÉNEMENT

🚩 Grosse sortie de route pour Ott Tänak. L'équipage est OK.#WRC #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/kvWtBXMbuP — Sébastien Loeb - Ma ligne de conduite (@SebLoebMLDC) January 24, 2020